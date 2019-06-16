الأحساء :كلاب ضالة تهاجم طفلاً أمام منزله وتنهشه بأسنانها

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تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لمهاجمة كلاب ضالة طفلاً أثناء تواجده بالقرب من منزله، في حي الجامعيين بمحافظة الأحساء.

ويظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة تواجد الطفل مع طفلين آخرين بالقرب من أرض فضاء أمام منزلهم، قبل أن يتركه الطفلان ويعودا إلى المنزل.

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بعدها هاجمت عدة كلاب الطفل وظلت تنهش جسده وتسحبه بأسنانها وسط عجزه عن إبعادها عنه.

وأثناء ذلك خروج رجل من المنزل وركض باتجاه الطفل، سعياً لتخليصه من الكلاب..، وتبين إصابة الطفل بجروح متفرقة في جسده بعد إنقاذه.



