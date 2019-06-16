شكرا لقرائتكم خبر عن بحث تطوير العلاقات البرلمانية السعودية الأردنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يبحث وفد من مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية صالح بن منيع الخليوي، في زيارة رسمية إلى الأردن، اعتبارا من اليوم (الأحد)، مع كبار المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب في الأردن موضوعات عدة تصب في دعم وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبخاصة العلاقات البرلمانية، لافتاً إلى أن وفد المجلس سيبحث أوجه التعاون والتنسيق بين المجلسين في البلدين الشقيقين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

وأوضح الخليوي أن زيارة وفد الشورى إلى الأردن الشقيقة تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، التي يحرص على دعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وأخوهما الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. ونوه بما تتميز به العلاقات الثنائية بين المملكة والأردن، واصفاً هذه العلاقات بالمتأصلة والوثيقة منذ زمن طويل والتي ما زالت تشهد تطوراً في مختلف المجالات؛ ومنها تعزيز التعاون المشترك على صعيد العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى ومجلسي النواب والأعيان بالأردن. وأفاد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية بأن وفد مجلس الشورى سيطلع المسؤولين في المملكة الأردنية الهاشمية على الجهود التي تبذلها السعودية لتحقيق رؤيتها الطموحة 2030، وما تمثله هذه الرؤية من خطة إستراتيجية مهمة ستحقق نقلة نوعية للمملكة وشعبها، بما يعكس المكانة والأهمية التي تحتلها المملكة العربية السعودية سياسياً واقتصادياً في العالم العربي والإسلامي ولما لها من دور فاعل ومؤثر في الساحة الدولية. ولفت إلى أن وفد لجنة الصداقة السعودية الأردنية سيلتقي مع أعضاء مجلس النواب الأردني ممثلاً في لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية في مجلس النواب الأردني الشقيق لبحث سبل تفعيل العمل الثنائي للجان الصداقة البرلمانية بين المملكة والأردن لما تمثله اللجان من دور فاعلٍ في دفع أوجه التعاون البناء في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين. ويضم الوفد عدداً من أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة وهم: محمد بن راشد الحميضي، والمهندس محمد بن مدني العلي، وناصر بن عبداللطيف النعيم، والدكتورة نورة بنت فرج المساعد.