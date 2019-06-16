بالفيديو.. مصطفى حجي يوجه رسائل لمنتخب المغرب المشارك بأمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يرى مصطفى حجي، نجم الكرة المغربية السابق، أنه يجب على منتخب بلاده الاستعداد بشكل جيد للمشاركة في كأس أمم أفريقيا بمصر 2019.
وأكد حجي في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية" أن المباراة الأولى للمنتخب المغربي في مرحلة المجموعات ستكون مهمة للغاية.
وطالب حجي لاعبي منتخب بلاده بالتركيز من أجل تحقيق الأفضل في البطولة الأفريقية.
يذكر أن المغرب يتواجد في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.
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