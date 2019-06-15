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فيديو.. تركيا تستنزف قطر
متابعات الخليج 365 - الرياض
على مدى أكثر من عامين.. خضعت قطر لابتزاز آلة الإعلام التركية التي سلطها أردوغان على تميم بن حمد، والذي رضخ بدوره لهذه الضغوط واستجاب لمطالب أردوغان على حساب مصلحة الشعب القطري.
وبدأ أردوغان في توريد السلع الغذائية إلى قطر بأسعار مضاعفة مستغلًّا حاجة متابعات الخليج 365 القطري لهذه المنتجات بعدما قطعت السعودية ومصر والبحرين والإمارات العلاقات معها قبل عامين بسبب دعمها للإرهاب.
وأعلن تميم عن رصد 15 مليار دولار استثمارات قطرية مباشرة في تركيا لدعم الليرة التركية، فيما أتاحت الدوحة لأنقرة إقامة قاعدة عسكرية على أراضيها وانتشر الجنود الأتراك في قطر يعيثون في الأرض الفساد.
وقام تميم بتسريح المواطنين القطريين من شركة حماية الحكومية وقام بتشغيل الأتراك بدلًا منهم، ضمن مسلسل الخنوع التركي، وتحولت الدوحة إلى ولاية من ولايات الدولة العثمانية تأتمر بأمر سلطانها المزعوم.
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