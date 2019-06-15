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2019-06-15 تراؤف تختار عسير كوجهة سياحية لطلابها المتفوقين متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن تحت شعار “وطني وطنٌ حيوي.. مزدهر.. طموح”، انطلق 120 طالبًا من طلاب جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن “تراؤف” في رحلة صيفية سياحية تمتد لـ10 أيام إلى منطقة عسير‫. ويأتي اختيار الطلاب نظير تفوقهم خلال العام الدراسي وتهدف الرحلة لتحفيز وتشجيع الطلاب لبذل المزيد من الجهد. Advertisements وجاء اختيار منطقة عسير كوجهة سياحية لهذه الرحلة الصيفية نظرًا لما تحتويه المنطقة من معالم سياحية وأجواءٍ عليلة ومرافق سياحية وخدمية مميزة.









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