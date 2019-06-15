محمد بن مسعود - الدمام - تنشر صحيفة الشرق الأوسط يوم غدٍ الأحد حوارًا شاملاً مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. أوضح ذلك رئيس تحرير الشرق الأوسط غسان شربل عبر حسابه على تويتر. الأمير "محمد بن سلمان" يتحدث في حوار شامل مع صحيفة الشرق الأوسط غدًا عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-15 تنشر صحيفة الشرق الأوسط يوم غدٍ الأحد حوارًا شاملاً مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. أوضح ذلك رئيس تحرير الشرق الأوسط غسان شربل عبر حسابه على تويتر. 15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440 Advertisements 11:44 PM اخر تعديل 16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440 12:01 AM تنشر صحيفة الشرق الأوسط يوم غدٍ الأحد حوارًا شاملاً مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. أوضح ذلك رئيس تحرير الشرق الأوسط غسان شربل عبر حسابه على تويتر. ، الأمير "محمد بن سلمان" يتحدث في حوار شامل مع صحيفة الشرق الأوسط غدًا ،

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