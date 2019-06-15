، "شرطة الليث" تقبض على مروج مُسكر وتسلمه لجهة الاختصاص ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت بحوزته كمية من "العرق" ومسدسًا به 14 طلقة نارية

تمكنت شرطة محافظة الليث- ممثلة في قسم البحث الجنائي بمخفر شرطة غميقة ‏وبمتابعة من مدير المخفر- من القبض على مروج مسكر وبحوزته كمية كبيرة من مادة العرق المسكر، ‏بالإضافة إلى سلاح من نوع مسدس وبه ذخيرة حية عدد ١٤ طلقة، ‏وقد تم التحفظ عليه وتسليمه إلى جهة الاختصاص.

وقد تمت العملية بإشراف مباشر من مدير شرطة محافظة الليث بالنيابة، العقيد مراد العتيبي.