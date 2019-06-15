محمد بن مسعود - الدمام - "الزهراني" يحتفل بزفافه في الرياض صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-15 احتفل وائل بن سعيد الزهراني بزفافه من كريمة هاشم بن محمد الزهراني مساء أمس في مدينة الرياض، وسط حضور الأهل والأصدقاء وعدد من أعيان المجتمع. 15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440 11:29 PM Advertisements احتفل وائل بن سعيد الزهراني بزفافه من كريمة هاشم بن محمد الزهراني مساء أمس في مدينة الرياض، وسط حضور الأهل والأصدقاء وعدد من أعيان المجتمع. ، "الزهراني" يحتفل بزفافه في الرياض ،

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