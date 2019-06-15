، أخضر كرة اليد الشاطئية يخسر أولى مواجهاته في البطولة الآسيوية ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - خسر المنتخب السعودي لكرة اليد الشاطئية من أمام نظيره المنتخب العماني بنتيجة 0-2 في مستهل مشواره بمنافسات البطولة الآسيوية السابعة لكرة اليد الشاطئية التي انطلقت اليوم في مدينة ويهاي بالصين والمؤهلة لكأس العالم وذلك على ملعب قاعة نانهاي ويهاي الدولية للرياضات الشاطئية.
وجاءت نتائج الأشواط لمصلحة عمان 16 / 12 في الشوط الأول، و 22/10 في الشوط الثاني.
ويلعب المنتخب السعودي غدًا ثاني لقاءاته في البطولة مع المنتخب الباكستاني عند الساعة 12:15 ظهرًا بتوقيت المملكة.
وتعد هذه المشاركة هي الدولية الأولى للمنتخب السعودي الشاطئي، حيث يلعب الأخضر ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات: عمان، إيران، تايلاند، باكستان، واليابان، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات: قطر، فيتنام، الصين، تايبيه، أفغانستان، إندونيسيا، والفلبين.
أخضر كرة اليد الشاطئية يخسر أولى مواجهاته في البطولة الآسيويةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-15
خسر المنتخب السعودي لكرة اليد الشاطئية من أمام نظيره المنتخب العماني بنتيجة 0-2 في مستهل مشواره بمنافسات البطولة الآسيوية السابعة لكرة اليد الشاطئية التي انطلقت اليوم في مدينة ويهاي بالصين والمؤهلة لكأس العالم وذلك على ملعب قاعة نانهاي ويهاي الدولية للرياضات الشاطئية.
وجاءت نتائج الأشواط لمصلحة عمان 16 / 12 في الشوط الأول، و 22/10 في الشوط الثاني.
ويلعب المنتخب السعودي غدًا ثاني لقاءاته في البطولة مع المنتخب الباكستاني عند الساعة 12:15 ظهرًا بتوقيت المملكة.
وتعد هذه المشاركة هي الدولية الأولى للمنتخب السعودي الشاطئي، حيث يلعب الأخضر ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات: عمان، إيران، تايلاند، باكستان، واليابان، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات: قطر، فيتنام، الصين، تايبيه، أفغانستان، إندونيسيا، والفلبين.
15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
11:14 PM
خسر المنتخب السعودي لكرة اليد الشاطئية من أمام نظيره المنتخب العماني بنتيجة 0-2 في مستهل مشواره بمنافسات البطولة الآسيوية السابعة لكرة اليد الشاطئية التي انطلقت اليوم في مدينة ويهاي بالصين والمؤهلة لكأس العالم وذلك على ملعب قاعة نانهاي ويهاي الدولية للرياضات الشاطئية.
وجاءت نتائج الأشواط لمصلحة عمان 16 / 12 في الشوط الأول، و 22/10 في الشوط الثاني.
ويلعب المنتخب السعودي غدًا ثاني لقاءاته في البطولة مع المنتخب الباكستاني عند الساعة 12:15 ظهرًا بتوقيت المملكة.
وتعد هذه المشاركة هي الدولية الأولى للمنتخب السعودي الشاطئي، حيث يلعب الأخضر ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات: عمان، إيران، تايلاند، باكستان، واليابان، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات: قطر، فيتنام، الصين، تايبيه، أفغانستان، إندونيسيا، والفلبين.
، أخضر كرة اليد الشاطئية يخسر أولى مواجهاته في البطولة الآسيوية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر أخضر كرة اليد الشاطئية يخسر أولى مواجهاته في البطولة الآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.