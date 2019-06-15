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طاقم الناقلة النرويجية المتضررة من تفجير بحر عمان يصل إلى دبي
متابعات الخليج 365 - متابعة
وصل طاقم الناقلة النرويجية فرونت ألتير، التي تعرضت لهجوم في خليج عمان يوم الخميس الماضي، إلى دبي بعد إتمام عملية إجلائهم.
وكان متحدث باسم شركة فرونت لاين المالكة لناقلة النفط النرويجية أعلن أمس السيطرة على الحريق دون حدوث تسرب نفطي أو تلوث في مياه الخليج.
وقال المتحدث باسم الشركة: إنه من المقرر أن يقيِّم فريق إنقاذ في وقت لاحق الأضرار التي لحقت بالناقلة، ثم يقرر بعد ذلك الجهة التي ستنتقل إليها الناقلة.
وتعرضت ناقلة النفط فرونت ألتير المملوكة لمجموعة فرونتلاين النرويجية لهجوم صباح الخميس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، على ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.
وكانت إيران زعمت غرق الناقلة بعد الهجوم، لكن النرويج نشرت صورًا تكذب الرواية الإيرانية.
وكان الجيش الأمريكي، قد نشر الجمعة، تسجيلًا مصورًا يظهر الحرس الثوري الإيراني وهو يزيل لغمًا لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجمات، فضلًا عن صورة تظهر لغمًا فيما يبدو قبل إزالته.
وقال بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان: “عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس (مرفق التسجيل المصور)”.
وفي وقت سابق كان مسؤول أمريكي قد أكد أن الولايات المتحدة لديها تسجيل مصور يظهر الجيش الإيراني وهو يزيل ما تعتقد واشنطن أنه لغم لم ينفجر من جانب ناقلة يابانية الخميس في خليج عُمان.
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