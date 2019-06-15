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الزعاق : غدًا بداية موسم حر الانصراف
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن غدًا هو أول أيام موسم التويبع، وهو موسم حر الانصراف.
وقال الزعاق: اليوم آخر الثريا، وغدًا الأحد أول موسم التويبع، وهو موسم حر الانصراف، والذي يقال فيه: (لا حر إلا بعد الانصراف)؛ أي لا يأتينا الحر الشديد (جمرة القيظ) إلا بعدما تنصرف الشمس من الشمال إلى الجنوب.
وأوضح الزعاق أن يوم الجمعة القادمة هو أطول نهار في السنة، وهو موعد انصراف الشمس.
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