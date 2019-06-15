خبر إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه يشعل مواقع التواصل - اقالة

نفت هيئة مكافحة الإشاعات الأنباء المتداولة حول إعفاء رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، من منصبه، حيث قالت الهيئة في تغريدة لها:

"الأمر الملكي المتداول عن إعفاء رئيس هيئة الترفيه غير صحيح، ومصدره أحدى المواقع المزيفة التي تدار من الخارج"، مضيفة "هي ضمن حملة الإشاعات الأخيرة التي تشنها بعض هذه المواقع المجهولة ضد المملكة العربية السعودية لتثير الرأي العام".

وفي وقت سابق، تداولت بعض المواقع نبأ إعفاء آل الشيخ على خلفية مسؤوليته عن افتتاح ديسكو وايت في جدة 2019، فيما أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة عن فتح تحقيق فوري في هذه القضية.

Advertisements

وضجت صفحات السعوديين في مواقع التواصل، خلال اليومين الماضيين، بمقاطع مصورة، تتحدث عن أول ملهى (ديسكو) ليلي "حلال" في مدينة جدة، ما أثار جدلا واسعا بين الناشطين الذين أعرب كثير منهم عن استيائهم من هذا الأمر.

في سياق آخر، طالب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، الشركات السعودية بتقديم الدعم إلى نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، الذي يمتلك نصف أسهمه الأمير عبد الله بن مساعد.