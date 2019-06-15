محمد بن مسعود - الدمام - قال: الجمعة القادمة أطول نهار في السنة.. موعد انصراف الشمس أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم السبت آخر الثريا وغداً الأحد أول موسم التويبع.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم آخر الثريا وغداً الأحد أول موسم التويبع، وهو موسم حَر الانصراف، والذي يقال فيه (لا حَر إلا بعد الانصراف) أي لا يأتينا الحر الشديد (جمرة القيظ) إلا بعدما تنصرف الشمس من الشمال إلى الجنوب.

وأضاف: يوم الجمعة القادم أطول نهار في السنة، وهو موعد انصراف الشمس.

"الزعاق": اليوم آخر الثريا وغداً أول موسم التويبع.. حَر الانصراف صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-15 أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم السبت آخر الثريا وغداً الأحد أول موسم التويبع.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم آخر الثريا وغداً الأحد أول موسم التويبع، وهو موسم حَر الانصراف، والذي يقال فيه (لا حَر إلا بعد الانصراف) أي لا يأتينا الحر الشديد (جمرة القيظ) إلا بعدما تنصرف الشمس من الشمال إلى الجنوب.

وأضاف: يوم الجمعة القادم أطول نهار في السنة، وهو موعد انصراف الشمس. 15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440 Advertisements 03:56 PM قال: الجمعة القادمة أطول نهار في السنة.. موعد انصراف الشمس قال: الجمعة القادمة أطول نهار في السنة.. موعد انصراف الشمس أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم السبت آخر الثريا وغداً الأحد أول موسم التويبع.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم آخر الثريا وغداً الأحد أول موسم التويبع، وهو موسم حَر الانصراف، والذي يقال فيه (لا حَر إلا بعد الانصراف) أي لا يأتينا الحر الشديد (جمرة القيظ) إلا بعدما تنصرف الشمس من الشمال إلى الجنوب.

وأضاف: يوم الجمعة القادم أطول نهار في السنة، وهو موعد انصراف الشمس.

، "الزعاق": اليوم آخر الثريا وغداً أول موسم التويبع.. حَر الانصراف ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه