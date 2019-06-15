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أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم السبت آخر الثريا وغداً الأحد أول موسم التويبع.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم آخر الثريا وغداً الأحد أول موسم التويبع، وهو موسم حَر الانصراف، والذي يقال فيه (لا حَر إلا بعد الانصراف) أي لا يأتينا الحر الشديد (جمرة القيظ) إلا بعدما تنصرف الشمس من الشمال إلى الجنوب.
وأضاف: يوم الجمعة القادم أطول نهار في السنة، وهو موعد انصراف الشمس.
"الزعاق": اليوم آخر الثريا وغداً أول موسم التويبع.. حَر الانصرافصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-15
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم السبت آخر الثريا وغداً الأحد أول موسم التويبع.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم آخر الثريا وغداً الأحد أول موسم التويبع، وهو موسم حَر الانصراف، والذي يقال فيه (لا حَر إلا بعد الانصراف) أي لا يأتينا الحر الشديد (جمرة القيظ) إلا بعدما تنصرف الشمس من الشمال إلى الجنوب.
وأضاف: يوم الجمعة القادم أطول نهار في السنة، وهو موعد انصراف الشمس.
15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
03:56 PM
قال: الجمعة القادمة أطول نهار في السنة.. موعد انصراف الشمس
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم السبت آخر الثريا وغداً الأحد أول موسم التويبع.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم آخر الثريا وغداً الأحد أول موسم التويبع، وهو موسم حَر الانصراف، والذي يقال فيه (لا حَر إلا بعد الانصراف) أي لا يأتينا الحر الشديد (جمرة القيظ) إلا بعدما تنصرف الشمس من الشمال إلى الجنوب.
وأضاف: يوم الجمعة القادم أطول نهار في السنة، وهو موعد انصراف الشمس.
، "الزعاق": اليوم آخر الثريا وغداً أول موسم التويبع.. حَر الانصراف ،
المصدر : الخليج 365
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