شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. تنبيه من الأرصاد بهطول أمطار رعدية على 3 محافظات والان مع التفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، وذلك على محافظات الطائف ، والعرضيات ، وميسان تبدأ من الساعة 12 ظهراً و حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جانبها دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية.

وأكدت على ضرورة إتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.