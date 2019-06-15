السعودية | وزير العمل والتنمية الاجتماعية يجتمع مع وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي على هامش مؤتمر العمل الدولي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية يجتمع مع وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي على هامش مؤتمر العمل الدولي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
شارك معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف. وتم خلال الاجتماع مناقشة التعاون بين أعضاء دول المجلس والتنسيق حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة (108) لمؤتمر العمل الدولي. بالإضافة للقضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما عقد معاليه عدة اجتماعات ثنائية مع نظرائه الوزراء من روسيا، نيبال، كوريا و باكستان.
الجدير بالذكر ان وفد المملكة يشارك في الدورة ١٠٨ من مؤتمر العمل الدولي والذي تحتفل فيه منظمة العمل الدولية بمرور ١٠٠ عام على إنشاءها.
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