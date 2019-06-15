، تقرير: نشاط البناء وأعمال البنية التحتية لازال الأقوى في السعودية ،

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تواصل الآفاق المستقبلية لأعمال البنية التحتية وأعمال البناء في المملكة العربية السعودية الحفاظ على قوتها خلال الأشهر الـ 12 المقبلة مقارنة بنظيراتها الإقليمية، بالنظر إلى أن أسعار النفط من المقرر أن ترتفع وذلك وفقاً لمسح أجرته " RICS Middle East ".
وأشار التقرير إلى أن الاستمرار القوي لنشاط البناء وأعمال البنية التحتية في المملكة سيرفع أعداد العاملين في هذا المجال خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وعلى رغم استمرار نشاط البناء في الإمارات وزيادة الأعباء إلا أنه مقارنة بالسعودية وتيرة النشاط ستكون أقل وتشهد انخفاضاً عاماً في الأعمال الجديدة وكذلك في عمان وقطر.
وإلى جانب صعود تكلفة المواد في منطقة الخليج باستثناء السعودية يتوقع أن تؤدي الأعباء المالية إلى تدهور كبير في هوامش الربح.
تقرير: نشاط البناء وأعمال البنية التحتية لازال الأقوى في السعوديةخالد علي الخليج 365 2019-06-15
تواصل الآفاق المستقبلية لأعمال البنية التحتية وأعمال البناء في المملكة العربية السعودية الحفاظ على قوتها خلال الأشهر الـ 12 المقبلة مقارنة بنظيراتها الإقليمية، بالنظر إلى أن أسعار النفط من المقرر أن ترتفع وذلك وفقاً لمسح أجرته " RICS Middle East ".
وأشار التقرير إلى أن الاستمرار القوي لنشاط البناء وأعمال البنية التحتية في المملكة سيرفع أعداد العاملين في هذا المجال خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وعلى رغم استمرار نشاط البناء في الإمارات وزيادة الأعباء إلا أنه مقارنة بالسعودية وتيرة النشاط ستكون أقل وتشهد انخفاضاً عاماً في الأعمال الجديدة وكذلك في عمان وقطر.
وإلى جانب صعود تكلفة المواد في منطقة الخليج باستثناء السعودية يتوقع أن تؤدي الأعباء المالية إلى تدهور كبير في هوامش الربح.
15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
12:02 AM
توقع ارتفاع أعداد العاملين في هذا المجال خلال الأشهر الـ 12 المقبلة
تواصل الآفاق المستقبلية لأعمال البنية التحتية وأعمال البناء في المملكة العربية السعودية الحفاظ على قوتها خلال الأشهر الـ 12 المقبلة مقارنة بنظيراتها الإقليمية، بالنظر إلى أن أسعار النفط من المقرر أن ترتفع وذلك وفقاً لمسح أجرته " RICS Middle East ".
وأشار التقرير إلى أن الاستمرار القوي لنشاط البناء وأعمال البنية التحتية في المملكة سيرفع أعداد العاملين في هذا المجال خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وعلى رغم استمرار نشاط البناء في الإمارات وزيادة الأعباء إلا أنه مقارنة بالسعودية وتيرة النشاط ستكون أقل وتشهد انخفاضاً عاماً في الأعمال الجديدة وكذلك في عمان وقطر.
وإلى جانب صعود تكلفة المواد في منطقة الخليج باستثناء السعودية يتوقع أن تؤدي الأعباء المالية إلى تدهور كبير في هوامش الربح.
، تقرير: نشاط البناء وأعمال البنية التحتية لازال الأقوى في السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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