، تركي الفيصل: تركيا وقطر تدعمان مليشيات تكفيرية في ليبيا.. وإيران تهدد السلام ،

- 1/2
- 2/2
أكد رئيس الاستخبارات السابق في المملكة العربية السعودية الأمير تركي الفيصل، أن من يهدد الأمن في المنطقة هي إيران، وذلك بتدخلاتها غير المشروعة في دول عربية مختلفة من ضمنها اليمن والعراق والبحرين وسوريا ولبنان، ودون داع، مشدداً على أنه ليس هناك أي مبرر لوجود القوات الإيرانية والميليشيات التي أنشأتها وتدعمها إيران في هذه المشاكل.
وأشار الأمير تركي الفيصل في حوار مع " FRANCE 24 "، أن السعودية والعالم العربي بصفة عامة مدت يدها لإيران عدة مرات للتفاوض لكن الأنشطة الإيرانية تمنع من أن يكون هناك قيمة لهذا التفاوض.
وحول الأزمة الخليجية وتأثيرها على "هامش المناورة" الخليجية مع إيران، قال الفيصل: أعتقد بالعكس أن الأزمة أظهرت الأمور على حقيقتها حيث كانت في السابق قطر تلعب على الطرفين تجامل من هنا وتعمل من هناك، لكن الآن الأمر أصبح واضحاً جداً، هنا قطر مع إيران والبقية مع دول مجلس التعاون.
وبخصوص اليمن أشار إلى أن طرق الحل معروفة، وهي أن تعود الحكومة الشرعية التي هي ممثلة في الأمم المتحدة، والتي نالت تأييداً من كل دول العالم على شرعيتها للحكم في صنعاء، ولكن ما يمنع ذلك الحوثيون ومن يدعمهم الذين يقلبون الأوضاع في اليمن من خلال السلاح ويصرون على استمرار القتال، مشيراً إلى أن المملكة ودول التحالف تؤيد إجراءات الأمم المتحدة بكاملها وإن المملكة رائدة في إيجاد السلام والحل السلمي في اليمن.
وأكد الأمير تركي الفيصل أن قطر وتركيا تدعمان مليشيات متشددة في ليبيا منهجها التكفير والتطرف والانحراف عن المذاهب الإسلامية.
تركي الفيصل: تركيا وقطر تدعمان مليشيات تكفيرية في ليبيا.. وإيران تهدد السلامخالد علي الخليج 365 2019-06-14
أكد رئيس الاستخبارات السابق في المملكة العربية السعودية الأمير تركي الفيصل، أن من يهدد الأمن في المنطقة هي إيران، وذلك بتدخلاتها غير المشروعة في دول عربية مختلفة من ضمنها اليمن والعراق والبحرين وسوريا ولبنان، ودون داع، مشدداً على أنه ليس هناك أي مبرر لوجود القوات الإيرانية والميليشيات التي أنشأتها وتدعمها إيران في هذه المشاكل.
وأشار الأمير تركي الفيصل في حوار مع " FRANCE 24 "، أن السعودية والعالم العربي بصفة عامة مدت يدها لإيران عدة مرات للتفاوض لكن الأنشطة الإيرانية تمنع من أن يكون هناك قيمة لهذا التفاوض.
وحول الأزمة الخليجية وتأثيرها على "هامش المناورة" الخليجية مع إيران، قال الفيصل: أعتقد بالعكس أن الأزمة أظهرت الأمور على حقيقتها حيث كانت في السابق قطر تلعب على الطرفين تجامل من هنا وتعمل من هناك، لكن الآن الأمر أصبح واضحاً جداً، هنا قطر مع إيران والبقية مع دول مجلس التعاون.
وبخصوص اليمن أشار إلى أن طرق الحل معروفة، وهي أن تعود الحكومة الشرعية التي هي ممثلة في الأمم المتحدة، والتي نالت تأييداً من كل دول العالم على شرعيتها للحكم في صنعاء، ولكن ما يمنع ذلك الحوثيون ومن يدعمهم الذين يقلبون الأوضاع في اليمن من خلال السلاح ويصرون على استمرار القتال، مشيراً إلى أن المملكة ودول التحالف تؤيد إجراءات الأمم المتحدة بكاملها وإن المملكة رائدة في إيجاد السلام والحل السلمي في اليمن.
وأكد الأمير تركي الفيصل أن قطر وتركيا تدعمان مليشيات متشددة في ليبيا منهجها التكفير والتطرف والانحراف عن المذاهب الإسلامية.
14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
11:52 PM
قال: الحل في اليمن يكمن بعودة الحكومة الشرعية التي نالت تأييد العالم
أكد رئيس الاستخبارات السابق في المملكة العربية السعودية الأمير تركي الفيصل، أن من يهدد الأمن في المنطقة هي إيران، وذلك بتدخلاتها غير المشروعة في دول عربية مختلفة من ضمنها اليمن والعراق والبحرين وسوريا ولبنان، ودون داع، مشدداً على أنه ليس هناك أي مبرر لوجود القوات الإيرانية والميليشيات التي أنشأتها وتدعمها إيران في هذه المشاكل.
وأشار الأمير تركي الفيصل في حوار مع " FRANCE 24 "، أن السعودية والعالم العربي بصفة عامة مدت يدها لإيران عدة مرات للتفاوض لكن الأنشطة الإيرانية تمنع من أن يكون هناك قيمة لهذا التفاوض.
وحول الأزمة الخليجية وتأثيرها على "هامش المناورة" الخليجية مع إيران، قال الفيصل: أعتقد بالعكس أن الأزمة أظهرت الأمور على حقيقتها حيث كانت في السابق قطر تلعب على الطرفين تجامل من هنا وتعمل من هناك، لكن الآن الأمر أصبح واضحاً جداً، هنا قطر مع إيران والبقية مع دول مجلس التعاون.
وبخصوص اليمن أشار إلى أن طرق الحل معروفة، وهي أن تعود الحكومة الشرعية التي هي ممثلة في الأمم المتحدة، والتي نالت تأييداً من كل دول العالم على شرعيتها للحكم في صنعاء، ولكن ما يمنع ذلك الحوثيون ومن يدعمهم الذين يقلبون الأوضاع في اليمن من خلال السلاح ويصرون على استمرار القتال، مشيراً إلى أن المملكة ودول التحالف تؤيد إجراءات الأمم المتحدة بكاملها وإن المملكة رائدة في إيجاد السلام والحل السلمي في اليمن.
وأكد الأمير تركي الفيصل أن قطر وتركيا تدعمان مليشيات متشددة في ليبيا منهجها التكفير والتطرف والانحراف عن المذاهب الإسلامية.
، تركي الفيصل: تركيا وقطر تدعمان مليشيات تكفيرية في ليبيا.. وإيران تهدد السلام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر تركي الفيصل: تركيا وقطر تدعمان مليشيات تكفيرية في ليبيا.. وإيران تهدد السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.