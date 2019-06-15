محمد بن مسعود - الدمام - رُزق رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني بمولودة. تتقدم "الخليج 365" لـ "القرني" بالتهنئة بهذه المناسبة، داعية الله تعالى أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها. "القرني" يرزق بمولودة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-14 رُزق رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني بمولودة. تتقدم "الخليج 365" لـ "القرني" بالتهنئة بهذه المناسبة، داعية الله تعالى أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها. Advertisements 14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440 11:34 PM رُزق رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني بمولودة. تتقدم "الخليج 365" لـ "القرني" بالتهنئة بهذه المناسبة، داعية الله تعالى أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها. ، "القرني" يرزق بمولودة ،

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