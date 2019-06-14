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مدير جامعة الطائف الأسبق عبدالإله باناجه إلى رحمة الله

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جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

انتقل الى رحمة الله الدكتور / عبدالاله باناجه مدير جامعة الطائف السابق صباح هذا اليوم بعد معاناة مع مرضه. وستتم الصلاة عليه عصر اليوم بجده في مسجد الجفالي والدفن في مقابر امنا حواء .

رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جنانه وجزاه خير الجزاء على تفانيه في خدمة وطنه ودينه وخدمة العلم وأهله. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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