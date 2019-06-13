العثور على طفل حمدانية جدة متوفًّى من العطش والشمس

أكد خال الطفل مشاري السفاف، الذي فقد صباح أمس، في حمدانية جدة، أنهم عثروا عليه ظهر اليوم متوفًّى.
وقال خال الطفل البالغ من العمر 7 سنوات، في تصريح لـ«عاجل»، إنهم وجدوا الطفل، بالقرب من منزله في الحي متوفًّى من العطش والشمس.
وفي وقت سابق، أعلن فريق «ساعد» للبحث والإنقاذ، العثور على الطفل مشاري، وهو متوفى، مؤكدًا أنه أبغ الجهات الأمنية التي تَحَفّظت على الجثة وفتحت ملف التحقيق في القضية.
ويعاني الطفل المتوفى من مرض التوحد، وكان خرج من منزل أسرته بالحمدانية صباح أمس؛ ليعثر عليه أحد أعضاء فريق «ساعد» على مقربة من منزل الأسرة وقد فارق الحياة.
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