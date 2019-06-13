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توجيه أئمة المساجد بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن خطر الحوثي
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إن الوزير عبداللطيف آل الشيخ وجّه بتخصيص خطبة يوم غدٍ (الجمعة) للحديث عن خطر الميليشيات الحوثية الإرهابية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الوزير وجّه كذلك بتضمين خطبة الجمعة أهمية التلاحم بين أفراد المجتمع والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة.
كما تضمّنت التوجيهات لخطباء الجمعة ضرورة الحديث عن ضلال جماعة الحوثي، وانتهاكاتهم لحرمات الله واستحلالهم للدماء.
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