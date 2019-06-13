جدارة | نتائج الوظائف التعليمية 1440 وأسماء المرشحين والمرشحات في مختلف مناطق المملكة

نتائج الوظائف التعليمية 1440 ؛ من النتائج الهامة التي ينتظرها كافة المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية، بعدما اعلنت الوزارة عن إعلان نتائج القبول في الوظائف التي تم التقديم عليها في الفترة الماضية، وسوف يتم الكشف عن النتائج لكافة المتقدمين والمتقدمات خلال الساعات القليلة المقبلة، حسبما كشفت وزارة التربية والتعليم السعودية قبل أيام عديدة ليسدل الستار عن أهم الوظائف التي أتاحتها الحكومة السعودية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم السعودية، مبارك العصيمي، في وقت سابق، أنه سوف يتم الكشف عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية في العام الحالي، اليوم الخميس الموافق 13 يونيو الجاري، وذلك من خلال بوابة جدارة الرسمية، أو عبر موقع وزارة التربية والتعليم السعودية.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم أعلنت بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق، عن طرح 10456 وظيفة تعليمية شاغرة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، والتي ترغب في شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين حسب الضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440- 1441هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أن الوظائف المعلنة من قبل وزارة التعليم السعودية بلغت 10456 وظيفة في مختلف المناطق، وسوف يكون منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظائف للنساء، وكافة الوظائف متاحة لحملة درجة البكالوريوس ومن اجتازوا اختبار كفايات العام.

نتائج الوظائف التعليمية 1440

وكشف المتحدث الرسمي، أن نتائج الوظائف التعليمية، سوف يتم إتاحته لكافة المتقدمين من الجنسين، ابتداء من اليوم الخميس، من خلال موقع الوزارة الرسمي، على الرابط هنا، أو من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني جدارة هنا.