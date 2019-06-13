اسماء المرشحات في جداره الدفعه الاخيره 1440 - الوظائف التعليمية السعودية

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم في السعودية مبارك العصيمي، منذ عدة أيام بأن عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل الوظائف التعليمية سيتم من خلال منصة التوظيف الإلكتروني جدارة.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين والمرشحات مساء اليوم الخميس 13 يونيو 2019 م، الموافق 10 شوال 1441هـ، وذلك بتغريدة عبر حسابه الرسمي، جاء فيها:

"تبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل الوظائف التعليمية من خلال منصة التوظيف الإلكتروني جدارة وسيتم الإعلان عن أسماء المرشحين مساء الخميس ١٠ شوال".

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد اعتمدت نظام جدارة "منصة التوظيف الإلكتروني"، لتيسير عمليات التقديم على الوظائف المعلنة من قبل الوزارات والجهات الحكومية، كما يتيح النظام الحصول على نتائج القبول وغيرها من الأمور التي يهتم بها الباحثون عن عمل.

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يُذكر بأن وزارة التعليم كانت قد أعلنت في وقت سابق عن توافر 10456 وظيفة شاغرة للنساء والرجال ضمن الوظائف التعليمية، للعام الدراسي المقبل ١٤٤١هـ، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

اسماء المرشحات في جداره الدفعه الاخيره 1440 اضغط هنـــــــا