المرشحين للوظائف التعليمية – رابط الاستعلام عن اسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441...

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات على الساحة السعودية، فقد أعلن مبارك العصيمي المتحدث الرسمي بان اليوم الخميس هو موعد إعلان المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441، وأوضحت وزارة التربية والتعليم السعودية بالتنسيق مع بوابة وزارة الخدمة المدنية بأنه سيتم إعلان نتائج قبول جدارة 1441 مساء اليوم الخميس الموافق 10 شوال لعام 1440، كما أوضح السيد مبارك على لسان وزارة التعليم بان أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441 نساء والوظائف التعليمية ستعلن رسمياً اليوم بعد اتمام عمليات المفاضلة.

وجديراّ بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم السعودية قد اعلنت من قبل من خلال إعلان رسمي عن توافر عدد كبير من الوظائف التعليمية الشاغرة، وبلغ عدد تلك الوظائف حوالي 10456 وظيفة شاغرة للنساء والرجال، وكانت تلك الوظائف لحاملي درجة البكالوريوس من المواطنين الأصليين للمملكة وفق شروط وضوابط معينة أقرتها الوزارة.

أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441

كان مبارك العصيمي المتحدث الرسمي للوزارة قد أعلن منذ أيام خلال حسابه الرسمي على تويتر، بأنه سيتم إعلان أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441، كذلك أسماء المرشحين مساء اليوم الخميس الموافق 10 شوال الموافق 13 يونيو 2019.

نتائج قبول جدارة 1441

وبخصوص الاستفسارات التي تلقتها وزارة التربية والتعليم حول موعد إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441، فقد أعلنت بأن أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية سيكون من خلال نتائج قبول جدارة 1441 وعبر الرابط الرسمي المخصص لذلك.

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نتائج مفاضلات جدارة 1441

وبخصوص نتائج مفاضلات جدارة 1441، فقد أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبر حسابه الشخصي على تويتر بأن إعداد قوائم المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية من خلال جدارة، وبأن النتائج ستبدأ خلال هذا الأسبوع بالإضافة لإعداد القوائم الخاصة بالمترشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية خلال منصة التوظيف الإلكتروني جدارة، والتي تعد بوابة التوظيف الأولى في المملكة العربية السعودية.

أسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441

ويمكن الحصول على المقبولين في الوظائف التعليمية من هنا من خلال رابط أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 عبر جدارة للتوظيف الإلكتروني، حيث يتم إدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لذلك، ثم تسجيل جدارة، كما أن وزارة التربية والتعليم السعودية قد سعت في تمديد فترة التقديم الخاصة بتلك الوظائف بناءاً على رغبة جميع المتقدمين والمتقدمات، بالتوفيق لجميع المتقدمين والمتقدمات.