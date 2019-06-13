جدارة – رابط اعلان اسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441/1440 عبر وزارة التعليم...

نقدم لكم زوار موقعنا المتميز عرب فور نيوز من داخل المملكة العربية السعودية اسماء المرشحات للوظائف التعليميه 1441 والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الساعات القادمة اليوم الخميس عبر جدارة كما أشارت المصادر.

نتابع معكم جميع المترقبين لإعلان نتائج الوظائف التعليمية النتائج عبر موقع وزارة التعليم السعودية حيث نرصد لكم آخر المستجدات لحظة بلحظة لمعرفة من تم ترشيحه للوظائف التعليمية من المعلمين الذين تقدموا لشغل الوظائف، حيث يتم اليوم إعلان اسماء مرشحي الوظائف التعليمية.

جدارة

من المقرر أن تقوم وزارة التعليم السعودية اليوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليميه 1441 وذلك عبر موقعها الرسمي وبوابتها الإلكترونية.

قد ذكرت وزارة الخدمة المدنية بشأن الموعد الرسمي لإعلان نتائج الوظائف التعليمية وهل ستكون عبر جدارة أو موقع وزارة التعليم إن وزارة التعليم ستقوم بإعلان أسماء المرشحين عبر موقعها الإلكتروني

اسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية

في الوقت الذي يترقب فيه الآلاف من المعلمين نتائج الوظائف التعليمية لمعرفة أسماء المعلمين المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 فقد تم الإعلان رسميا عن الموعد الرسمي لإعلان النتائج بالإضافة للرابط الرسمي المخول بظهور النتيجه وهو موقع وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

اسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441

يتم اليوم الخميس الإعلان رسميا عن أسماء مرشحي الوظائف التعليمية 1441، حيث تم الإعلان سابقا عن عدة وظائف تعليمية في يوم الأربعاء الموافق 17 رمضان وذلك عبر جدارة الخدمة المدنية.

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فقد تم الإعلان عن عدد 10456 وظيفة تعليمية شاغرة للمواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية وفقا لعدد من الشروط والضوابط الموضوعة للعام الدراسي القادم 1441/1440ه.

تشتمل الوظائف التعليمة على 10456 منها 4953 وظيفة خاصة بالرجال وعدد 5503 وظيفة خاصة بالنساء وذلك للحاملين لدرجة البكالوريوس والمجتازين لاختبار كفايات العام والتخصص.

كان من شروط التقدم للوظائف التعليمية مناسبة الدرجة العلمية والتخصص للمتقدم ومعادلة المهل الذي حصل عليه من خارج المملكة بالإضافة لعدم شغله لوظيفة يوازي مستوى دخولها درجته العلمية، وقد دعا المتحدث الرسمي للوزارة الراغبين في التقديم الإطلاع على الشروط والضوابط قبل التقديم في الوظيفة

رابط وزارة التعليم

نقدم لحضراتكم رابط وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية للاستعلام عن قبول الوظائف التعليمية 1441 و اسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441 من هنا

رابط جدارة الخدمة المدنية من هنا

تواصل عمليات البحث ذروتها لمعرفة أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441/1440 عبر وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.