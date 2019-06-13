عروض العثيم في السعودية othaim تخفيضات على كافة المنتجات ابتداء من اليوم

عروض العثيم في السعودية ؛ والتي أطلقتها متاجر العثيم في مختلف فروعها في المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداء من اليوم الخميس 1440/10/10 هـ الموافق 2019/06/13م، والتي سوف تستمر لمدة أسبوع كاملة في مختلف فروعها المنتشرة في كافة مناطق المملكة.

وقد شملت تخفيضات العثيم، العديد من العروض على متخلف المنتجات والتي جاءت بشعار “أقل الأسعار”، وسوف تستمر الخصومات حتى نفاذ كافة الكميات المعروضة في مختلف الفروع، كما أن الأسعار الموضحة شاملة الضريبة، وسوف يحصل العملاء على تخفيضات مختلفة.

وتعد متاجر العثيم، واحدة من أهم المتاجر في المملكة العربية السعودية، والتي تمتلك تاريخ عريق وعدد كبير من الفروع المختلفة في كافة مناطق المملكة.

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وتواصل اسواق العثيم، تقديم أفضل وأقوى العروض في مختلف الفروع، من أجل خدمة المواطنين والمقيمين في المملكة، كما تقدم أجود المنتجات.

وأوضحت أسواق العثيم، أن العروض متاحة في الوقت الحالي بمختلف فروعها في المملكة العربية السعودية، وذلك حتى نفاذ الكمية أو انتهاء العرض والذي سوف يستمر حتى 20 شوال 1440، كما سوف تقدم العديد من العروض طوال الأسبوع الحالي.