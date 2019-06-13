خال الطفل المفقود بـ«جدة» يوضّح لـ«عاجل» كيفية خروجه من المنزل

تكثف الجهات الأمنية وفرق الإنقاذ بمحافظة جدة، عمليات البحث عن الطفل «المفقود» مشاري السقاف (6 سنوات)، بحي الحمدانية، لا سيما أن الطفل مصاب بالتوحد، غير قادر على الكلام.

وقال خال الطفل في تصريحات لـ«عاجل»، إنّ مشاري الذي يقيم في حي الحمدانية بمدينة جدة، فُقِدَ في الساعة الثامنة من صباح أمس، حيث فتح أحد إخوته باب المنزل ولم يغلقه فخرج الطفل، مضيفًا: «بحثنا عنه في كل مكان ولكن حتى الآن لم نجده.. نسأل الله أن يرده سالمًا».

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، انتشارًا كبيرًا لصور «مشاري» في محاولة للعثور عليه وإعادته إلى أهله، كما تمّ تدشين وسم «مفقود الحمدانية مشاري السقاف» على موقع تويتر ضمن جهود البحث عن الطفل.

كما انضمّ فريق ساعد للبحث والإنقاذ، لجهود البحث عن الطفل، وقال في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»: «فريق ساعد يشارك في البحث عن مفقود الحمدانية مشاري السقاف، طفل عمره 7 سنوات لديه توحد، ويهيب بالجميع التطوع للبحث عن المفقود.. الله يرجعه لأهله سالمًا غانمًا».