يقدم بنك التسليف والإدخار السعودي الكثير من القروض، لكي يمكن أصحاب الإبتكار والمخترعين من حصولهم على القروض المالية، لتطوير أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى مشروعات ناجحة يستفاد منها الفرد والمجتمع، وقد أعلن بنك التسليف عن بعض الشروط التى تمكن المواطن السعودي بالقروض المالية، وهي أن يكون المواطن سعودي الجنسية، ويكون لديه عمل لكى يتمكن من تسديد القروض التى حصل عليها بإنتظام، ويجب ألا يقل دخله عن عشرة آلاف ريال سعودي، ويوفر البنك العديد من الأقساط المتبقية من القروض من خلال الصراف الآلى، ويتم ذلك من خلال المقترضين عن دفع جميع الأقساط المتبقية بإستخدام مكن الصرف الآلى، كما يعمل بنك التسليف والإدخار السعودي على دعم المشاريع الصغيرة ويقدم لها التمويلات اللازمة، كما أنه يقدم التمويلات للسائقين الراغبين فى شراء سيارات الأجرة وسيارات النقل المدرسي، ومن خلال موقع نجوم مصرية نعرض لكم خطوات الاستعلام عن قروض بنك التسليف والأقساط المتبقية برقم الهوية الوطنية.

الاستعلام عن قروض بنك التسليف برقم الهوية

أولا قم بالدخول إلى موقع بنك التسليف والإدخار من هنا.

ثم إدخال الأسم ورقم الهوية، والقروض المطلوبة.

الاستعلام عن الأقساط المسددة

أولا قم بالدخول على موقع بنك التنمية الإجتماعية من هنا.

ثم إدخال رقم الهوية، وكلمة المرور.

ثم قم بإختيار قرض سابق فى بنك التنمية للإستعلام.

ثم اختر القرض الذى ترغب فى عرض الأقساط المدفوعة له عن الضغط على تحديد.

سوف تظهر أمامك صفحة القرض للإطلاع على الدفعات.

ثم قم بالذهاب إلى قائمة الأقساط او الدفعات.

ثم أختر عرض الأقساط المدفوعة.

شروط بنك التسليف للحصول على القرض

أن يكون مقدم الطلب سعودي، وعمره لا يقل عن 25 سنة، ولا يزيد عن 55 سنة.

أن يكون الحد الادنى للدخل له 2000 ريال سعودي، وأن يكون متفرغ للعمل فى المشروع.

لايملك مقدم الطلب اي مشروع للتمويل.

يجب على مقدمي الطلبات تقديم مشروع جديد، وألا يزيد عن 8000000 ريال سعودي، وأن يقوموا بملئ استمارات برنامج البنك الائتماني، وإكمال عملية التقديم.

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