نتائج جدارة : أسماء المرشحين على الوظائف التعليمية 1441/1440 وزارة الخدمة المدنية للرجال والنساء...

نتائج جدارة أسماء المرشحين على الوظائف التعليمية وزارة الخدمة المدنية 1440 1441، أعلن مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية عن موعد إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1440 بوزارة الخدمة المدنية، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية منذ الخامس عشر من شهر رمضان الماضي الموافق التاسع عشر من مايو الماضي 2019 ميلادياً عن توافر 10456 وظيفة تعليمية للرجال والنساء وذلك وفقاً لمواعيد وشروط وضوابط متفق عليها فيمن يرغب بالتقديم.

نتائج جدارة ١٤٤١، موعد إعلان أسماء المرشحين الوظائف التعليمية جدارة 1441/1440 وزارة الخدمة المدنية هو ما يرغب به الكثير ممن قاموا بالتقديم على وظائف وزارة الخدمة المدنية وفقاً للمواعيد التي تم الإعلان عنها وتحديدها رسمياً من قبل وزارة التعليم السعودية بمشاركة وزارة الخدمة المدنية.

أسماء المرشحين الوظائف التعليمية 1441/1440

نتائج جدارة 1440، ونشر مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية تغريده عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر أوضح خلالها أنه ستبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله عمليات المفاضلة وإعداد قوائم المرشحين الأولية لشغل #الوظائف_التعليمية من خلال #جدارة وسيتم الإعلان عن أسماء المرشحين على الوظائف التعليمية ١٤٤١ مساء الخميس 10 شوال 1440، مشيراً أنه تم إغلاق التقديم الإلكتروني يوم السابع والعشرين رمضان.

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وكانت الوزارة قد استهدفت بعض الفئات التالية: حملة البكالوريوس التربوي بالانتظام من الجامعات أو الكليات المعتمدة وغير التربويين الحاصلين على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية – حملة البكالوريوس غير التربوي بالانتظام من الجامعات أو الكليات المعتمدة – حملة البكالوريوس بالانتساب أو التعليم المدمج أو التعليم عن بعد أو الانتظام الجزئي مع دبلوم تربوي بالانتظام الكلي من الجامعات أو الكليات المعتمدة.

رابط جدارة أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441/1440

وقت إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441 بإمكان الجميع معرفة أسماء المرشحين من الرجال والنساء للوظائف التعليمية عبر نظام جدارة من خلال الرابط التالي، وسنتابع معكم المزيد من التفاصيل والأخبار التي تخص إعلان وزارة الخدمة المدنية نتائج جدارة الوظائف التعليمية ١٤٤١.

نتائج مفاضلة الوظائف التعليمية ١٤٤١ جدارة

بدأت الآن عمليات مفاضلة الوظائف التعليمية ١٤٤١ لإعداد قوائم المرشحين للوظائف التعليمية عبر منصة التوظيف جدارة، وبعد الانتهاء من جميع الأعمال سيتم الإعلان عن نتائج مفاضلة الوظائف التعليمية ١٤٤١ جدارة وذلك يوم الخميس الموافق 10 شوال كما أوضح مبارك العصيمي المتحدث باسم وزارة التعليم.

ذكرنا لكم بعاليه أنه سيتم الإعلان عن نتائج مفاضلة الوظائف التعليمية 1441 اليوم الخميس الموافق 13-6-2019 ميلادي وما يقابلة العاشرة من شوال هجرياً، ومن المتوقع أن تظهر أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية بعد ظهر اليوم الخميس تابعوا معنا كل جديد.