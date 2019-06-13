جدارة | أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441 في كافة مناطق المملكة وزارة الخدمة المدنية

مازالت عمليات البحث متواصلة في الوقت الحالي في المملكة العربية السعودية، عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441، والتي من المرتقب الكشف عنها ابتداء من اليوم الخميس، من خلال موقع جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية، ومن خلال موقع وزارة التعليم السعودية ايضا.

حيث أوضحت وزارة التعليم على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة مبارك العصيمي، أنه سوف يتم الكشف عن نتائج القبول في الوظائف التعليمية في العام الحالي والتي بلغت أكثر من 10 آلاف وظيفة، مساء اليوم الخميس، وذلك فور اعتمادها من قبل وزير التعليم مساء اليوم.

وقد تلقت وزارة الخدمة المدنية، عدد من الاستفسارات حول موعد إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية في العام الحالي، حيث أكد الحساب الرسمي للخدمة المدنية على تويتر، أنه سوف يتم الكشف عن أسماء المرشحين من خلال بوابة نتائج قبول جدارة 1441.

أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441

كما أتاحت وزارة التعليم السعودية التقديم على الوظائف التعليمية والتي وصلت إلى أكثر من 10000 وظيفة تعليمية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك.

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ويمكن لكافة المتقدمين على الوظائف التعليمية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، من خلال رابط أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1441، وذلك من خلال منصة جدارة للتوظيف الإلكتروني.