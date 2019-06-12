نتائج قبول السجون نساء 1440 أسماء المقبولات مبدئياً بوظائف المديرية العامة للسجون بوابة أبشر

نتائج قبول السجون نساء 1440، أعلنت المديرية العامة للسجون اليوم الأربعاء عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات بطلب التعيين على وظيفة جندي، والتي سبق الإعلان عنها عبر موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت حيث أعلنت فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون برتبة جندي للعنصر النسائي وذلك وفقاً لشروط وتعليمات تم توضيحها خلال الإعلان الصادر من وزارة الداخلية.

نتائج قبول السجون نساء 1440،ودعت وزارة الداخلية جميع المتقدمات على الوظائف المتوفرة برتبة جندي ممن تم الإعلان عن أسماء بنتائج القبول المبدئي ضورة استكمال الإجراءات واستعلام طلبات التعيين وإجراء الفحص الطبي بمركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون بمنطقة الرياض والواقع بحي قرطبة حسب اليوم والتاريخ المحدد لكل متقدمة.

نتائج قبول السجون نساء 1440

فيما أوضحت وزارة الداخلية السعودية أنه يجب على المتقدمات وقت الحضور لاستكمال الإجراءات إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية، كما بينت بعض التنويهات أن الإجراءات تستدعي بقاء المتقدمة لمدة يومين بمنطقة الرياض – اليوم الأول لمراجعة مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي – اليوم الثاني إجراء الفحص الطبي بمستشفى قوى الامن بالرياض بشارع الستين.

ومن ضمن الشروط التي أعلنتها الوزارة للتقدم لتلك الوظائف أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ وتستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

رابط نتائج القبول مديرية السجون 1440

من خلال الدخول عبر بوابة أبشر عبر الرابط هنــــا، يمكنكم الإطلاع على نتائج قبول السجون نساء 1440 ومعرفة أسماء المقبولين مبدئياً لرتبة جندي بالمديرية العامة للسجون، وسنتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل حيث سيتم إعلان نتائج القبول النهائي بعد الانتهاء من استكمال الإجراءات.