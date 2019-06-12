الضمان الإجتماعي السعودية يكشف موعد صرف مساعدة المقطوعة عن شهر شوال 1440

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن الموعد الصحيح لصرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية على انه لا يوجد إلي الأن موعد لصرف مساعدة المقطوعة، وقد أكدت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان في خلال المرحلة القادمة من موعد صرف المقطوعة ، يذكر أن العديد من المواطنين على قوائم الإنتظار قد ناشدوا الوزارة بأن تصرف لهم مساعدة المقطوعة بشكل سريع بسبب الظروف التي تم بها بعض الأسر في المملكة .
شروط صرف المساعدات المقطوعة في الضمان الإجتماعيحددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية العديد من الشروط من أجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة ، ومن أبرز تلك الشروط أن يكون مستحق المساعدة المقطوعة لا يقل سنه عن 19 عاماً ، ألا يكون لديه أية رخص أو سجلات تجارية ، ألا يكون لديه معاش آخر من برامج الضمان الاجتماعي ، ألا يكون لديه عمل مهني. ،أن يقوم بإثبات أنه من محدودي أو متوسطي الدخل. ، ألا يكون راتب المساعدة المالية يتجاوز الحد المانع للصرف.
الموعد المتوقع لصرف مساعد المقطوعة سيكون وفق الاقدمية وفقا لما يلي4- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 15/4/1438 وحتى تاريخ 1/6/1438 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر شوال 1439. 5- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 1/6/1438 وحتى تاريخ 15/7/1438 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر ذو القعدة 1439. 6- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 15/7/1438 وحتى تاريخ 1/9/1438 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر ذو الحجة 1439. 7- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 1/9/1438 وحتى تاريخ 15/10/1438 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر محرم 1440. 8- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 15/10/1438 وحتى تاريخ 1/12/1438 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر صفر 1440. 9- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 1/12/1438 وحتى تاريخ 15/1/1439 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر ربيع الأول 1440. 10- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 15/1/1439 وحتى تاريخ 1/3/1439 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر ربيع الثاني 1440. 11- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 1/3/1439 وحتى تاريخ 15/4/1439 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر جمادي الاول 1440. 12- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريخ 15/4/1439 وحتى تاريح 1/6/1448 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر جمادي الثاني 1440. 13- مقدمو طلبات المقطوعة من تاريح 1/6/1448 وحتى 15/7/1439 سيكون الصرف المتوقع لهم في نهاية شهر رجب 1440.
تعرف على لوائح صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي
- يتم معاملة المتقدم للبرنامج وفق الإجراءات والضوابط التي يتعامل بها المتقدم لطلب معاش الضمان الاجتماعي مثل الدخل، والعمالة، والسجلات التجارية.
- يتم بحث حالة المتقدم من جميع الجوانب مع الاحتفاظ بكافة المستندات التي تؤيد الصرف إلكترونياً.
- يمكن لمن يعاني من عجز مؤقت أن يقوم بالتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة.
- إمكانية صرف المساعدة المقطوعة للحالات التي تشمل معاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس له دخل سوي معاش الضمان.
- لا يتم النظر لأي طلب يخص الديون التي تتراكم على المتقدم وذلك لأنه لا يوجد علاقة لوكالة الضمان الاجتماعي بذلك.