من هو فهد الزهراني مدير تعليم مكة الجديد - فهد بن غرم الله الزهراني

قررت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، اليوم الاربعاء تعيين فهد بن غرم الله الزهراني للقيام بعمل المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مؤقتا.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أنه صدر قرار نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي بتكليف الدكتور فهد الزهراني للقيام بعمل المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مؤقتا بالاضافة لعمله مساعدا للمدير العام للشؤون التعليمية للبنين في تعليم مكة.

وحصل فهد بن غرم الله الزهراني على دكتوراه في المناهج وطرق التدريس جامعة أم القرى، كما عمل محاضرا في عدد من الجامعات |مدير التعليم الأهلي سابقاً.

وأضافت أنه تم تكليف الاستاذ صديق بن يوسف للقيام بعمل المدير العام للتعليم بمحافظة جدة مؤقتا بالاضافة إلى عمله مساعدا للشؤون المدرسية في تعليم جدة، بحسب موقع غاية.