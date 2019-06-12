تابع قوائم اسماء المرشحين في الوظائف التعليمية جدارة 1440-1441 وزارة الخدمة المدنية الوظائف...

نتابع معكم الآن الإستعلامات حول اسماء المرشحين في الوظائف التعليمية جدارة 1440-1441، بوابة جدارة التعليمية، والرابط المباشر الذي يتيح لكم الدخول والتسجيل المباشر على الموقع الرسمي، ونرصد معكم كل جديد عبر التحديثات، وكذلك وظائف وزارة النقل في جدارة، الذي يتم الدخول به والإستعلامات المختلفة، تابع المقال الآن وتابع موعد التقدم لكافة الوظائف عبر بوابة جدارة توظيف

أعلن المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم السعودية السيد مبارك العصيمي على صفحته الرسمية تويتر، أنه تبدأ عمليات المفاضلة وإعداد القوائم الخاصة بالمرشحين الأولية لشغل عدد الوظائف التعليمية عبر بوابة جدارة، وسوف يتم الإعلان عن نتائج المرشحين في الوظائف التعليمية مساء يوم الخميس 10 شوال 1440، الموافق يوم 13 يونيو 2019، حيث تم إغلاق التقديم عبر المنصة الإلكترونية في يوم 27 رمضان الماضي، ونتابع معكم نتائج جدارة عبر المنصة الرسمية.

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من جانب آخر نتابع معكم العديد من الوظائف التي يتم الإعلان عنها عبر منصة جدارة للتوظيف، حيث أعلنت بوابة جدارة عن 127 وظيفة شاغرة للرجال والنساء بوزارة النقل، وذلك عبر الموقع الرسمي جدارة دوت كوم، ويبدأ التسجيل فيها يوم الأحد 13 شوال 1440 الموافق يوم 16 يونيو 2019

وظائف وزارة النقل جدارة

حيث ينص إعلان وزارة النقل على دعوة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات لشغل الوظائف المعلن عنها بسلم الرواتب، وعدد الوظائف هو 127، على أن تكون المرتبة الرابعة بطلب عدد 23 رجال، والمرتبة الخامسة عدد 31 رجال 1 نساء والمرتبة 6 15 رجال وعدد 11 نساء والمرتبة السابعة 29 رجال و4نساء والمرتبة 8 عدد 3 رجال، مما يعني أن مجموع الوظائف للرجال هو 111 وللنساء 16، ويستمر التقديم أربعة أيام من يوم 13 شوال حتى يوم 17 شوال، ويتم التقديم على المنصة الرسمية على موقع جدارة المباشر

رابط معرفة اسماء المرشحين في الوظائف التعليمية جدارة 1440-1441

يتم الدخول على الرابط الرسمي من هنا، وعن طريقه يتم التسجيل في بوابة جدارة، ويتم تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهويه الوطنيه وكلمة السر والجنس ورمز التحقق، كما يمكنكم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد كحل بديل لتسجيل الدخول للموقع الرسمي منصة التوظيف الإلكتروني جدارة