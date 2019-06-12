السعودية تفتتح أول نايت كلوب حلال في جدة

ضمن موجة الانفتاح التي تعيشها المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية تصدرت أنباء افتتاح أول نايت كلوب أو ملهى ليلي حلال في مدينة جدة في السعودية فيما أسماه البعض " معهد لتدريس الموسيقى".

وكان الملحن والمطرب السعودي ناصر الصالح قد أعلن خلال استضافته في برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية عن نيته افتتاح أول نايت كلوب حلال ضمن شاطئ مغلق ومختلط بمدينة جدة الساحلية.

وقال الصالح:" القفزة الفنية النوعية التي شهدتها السعودية أخيراً شجعت على كشف أمنية حياتي"، لا سيما أن السعوديين لديهم رغبة في تعلم الموسيقى، باعتبارها غذاء للروح والعقل والجسد، حتى الأطفال في المدارس يحتاجون إلى حصة موسيقى بصفة دورية، أسوة بالمتوافر في جميع دول العالم".

وحصل الصالح على التصاريح والرخص اللازمة لافتتاح المكان من السلطات المعنية، في الوقت الذي تداول فيه مغردون سعوديون موعد افتتاح أول ديسكو سعودي يوم الأربعاء المقبل على شاطئ بيتش جدة في حادثة هي الأولى من نوعها في المملكة.

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وذكرت بعض التغريدات أن النايت كلوب يستقبل الشباب بأسعار تصل إلى 1000 ريال سعودي (266 دولاراً) وللفتيات بأسعار تبدأ بـ 130 ريالاً (نحو 35 دولاراً) فيما يمنع دخول الهواتف النقالة مع الزائرين.

يواجه اعلان افتتاح الملهى في جدة موجة من المعارضة خاصة بعد انتشار مقاطع مصورة تظهر بناء الملهى على الطراز الغربي واحتوائه على بار للمشروبات الحلال.

وانتشرت تغريدات معادية ورافضة للمشروع

وقال أحد المغردين في انتقاده للمشروع الجديد:" من جوار الحرم وقبلة المسلمين وبيت الله الحرام (محمد) ابن سلمان يقيم شاطئ عراة في جدة الحرمين وبلادنا وشعبنا في خطر"، بحسب "الخليج أون لاين".