التأمين الصحي في السعودية : استعلام عن صلاحية تأمين صحي للمقيمين برقم الهوية

نتابع استعلام التأمين الصحي في السعودية للمقيمين، وخطوات معرفة التأمين الطبي برقم الهوية أو رقم الإقامة إلكترونياً عبر أبشر، بعد أن أكدت وزارة الداخلية السعودية مرةً ثانية على إلزامية تجديد تأمين صحي للمقيم حال انتهاء صلاحية التأمين، وخاصة بالنسبة للوافدين الراغبين في تجديد تأشيرة الزيارة ولمن يود أن يعرف أبسط الطرق المستخدمة في الاستعلام عن التأمين الصحي، من خلال خدمات الاستعلامات التي تقدمها المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، تابع هذا المقال.

يمكن لكل المقيمين بالمملكة التحقق من صلاحية التأمين الصحي حتى لا يقعون في فقدان صلاحيته عبر موقع أبشر التابع للوزارة بالرقم القومي أو رقم الإقامة للتمكن من اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتجديد صلاحيته أو التأكد من سريانها.

كيفية استعلام التأمين الصحي

يوفر التامين الطبي بالمملكة الرعاية الصحية للمواطنين وللوفود العاملين بالقطاع الخاص، بل ويرتبط تجديد الإقامة للمقيم بتجديد التأمين الصحي، ويتوفر أيضاً لكافة العاملين بالقطاع الخاص والحكومي وشبه الحكومي فكثر الطلب على طرق الاستعلام عن التأمين الصحي.

بوابة الخدمات الالكترونية ابشر تقدم معلومات تفصيلية مثل رقم شركة التأمين ورقم البوليصة وتاريخ انتهائه، وذاك برقم الهوية أو الإقامة ورقم الحدود.

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أبشر استعلام صلاحية التأمين الصحي للمقيمين

يمكنك الاستعلام عن التأمين الصحي، بواسطة الموقع الإلكتروني أبشر، الذي يقدم خدمة الاستعلام للمواطنين والمقيمين بشكل ميسر بعدة ضغطات وفي خلال لحظات باستخدام رقم الإقامة، لتستعلم عن صلاحية التأمين الصحي وهو موقع تابع لوزارة الداخلية السعودية بالخطوات التالية:

رابط ابشر تسجيل الدخول ثم أكتب رقم الإقامة وأدخل رمز التحقق بشكل صحيح، واضغط على خيار عرض سيعرض لك رسالة بلون أخضر تفيد أن تأمينك الصحي ساري الصلاحية أم لا.

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