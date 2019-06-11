من هو فهد بن سعد بن نافل العتيبي مرشح نادي الهلال السعودي - ويكيبيديا

تشهد الأيام المقبلة العديد من المفاجآت على صعيد الأندية السعودية، خاصة بعد تقديم رجل الأعمال فهد بن نافل رسميًا، اليوم الثلاثاء، ملف ترشحه لرئاسة نادي الهلال للجنة الانتخابات العامة المكلفة من قبل الهيئة العامة للرياضة، بمقر النادي.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الهلال بموقع تويتر الخبر مصحوبًا بمقطع مصور لابن نافل، لدى توجهه إلى مقر لجنة الانتخابات بالنادي لتسليم ملف ترشحه، الذي يتضمن أسماء أعضاء مجلس إدارته المرشحين أيضًا.

وذكرت تقارير صحفية أن فهد بن نافل سيقوم بتعيين المدرب الدنماركي مايكل لاودروب، نجم برشلونة الإسباني السابق، كمدرب للفريق حال فاز برئاسة النادي.

وأشارت تقارير أخرى إلى نية فهد بن نافل استقدام سعود كريري نجم الكرة السعودية السابق للعمل في إدارة نادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

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وأوضحت التقارير أن نادي الهلال يتجه إلى إيقاف جميع المفاوضات الخاصة بالتعاقد مع لاعبين جدد إلى حين الانتهاء من عقد الجمعية العمومية للنادي.

فهد بن نافل حاصل على بكالوريوس ريادة الأعمال من جامعة ميامي بالولايات المتحدة قبل 9 أعوام، يشغل حاليًا منصب المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة المملكة القابضة، كما شغل من قبل منصب المساعد التنفيذي الأول للأمير الوليد بن طلال، مالك الشركة.