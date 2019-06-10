حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس امام الحرم المكي

تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، مساء اليوم الاثنين، أنباء عن وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ولم تورد المصادر الرسمية في المملكة أنباء عن وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس، وتظل هذه الانباء مجرد شائعات تلاحق المشاهير والدعاة والمشايخ والنجوم، بين الفينة والأخرى.

وذكرت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وفاة رئيسها الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد السديس الملقب بـ السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإمام الحرم المكي الشريف عن عمر يناهز الـ 60 عاماً

والشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد السديس الملقب بـ السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإمام الحرم المكي الشريف. ولد في البكيرية عام 1379 هـ وهو من محافظة البكيرية بمنطقة القصيم.