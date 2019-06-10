شاهد: احتراق شقة الفنانة ريماس منصور في الرياض

احترقت شقة الممثلة السعودية صاحبة الأصول اليمنية ريماس منصور في الرياض حيث كشفت عن الحادث من خلال مقاطع فيديو في حسابها بسناب شات.

ووثقت ريماس حريق شقتها حيث كانت تصرخ وتبكي بشدة ووجهت انتقادات لاذعة للمطافي وذلك بسبب التأخير في الحضور لموقع الحريق لأكثر من ساعة.

وفي وقت سابق، استعرضت الفنانة ريماس منصور بمقطع فيديو لها طقم ضخم من الذهب خاص بها، مشيرة إلى أنهت قامت بشرائه من دبي.

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وعلقت ريماس على مقطع الفيديو قائلة: "طقم الذهب هذا أنا أخذته من 3 شهور من دبي وللحين ما لبسته.. وإن شاء الله رح ألبسه أول يوم العيد وأكشخ فيه وأصورلكم إياه".

وأضافت ريماس في مقطع الفيديو الذي نشرته على ” سناب شات" : "مشكلتي إني ما أحب إلا الأشياء الثقيلة، ولذلك لازم مناسبة كبيرة علشان ألبسه فيها.. عليا بالعافية.. شوفو شلون التفاصيل؟ .

وأثار المقطع الجدل بين المتابعين ووجهت لها انتقادات عديدة بأنها تحاول الاستعراض ولفت لفت الانتباه من خلال عرض "أغلى طقم للعيد" بحسب تعبيرها.