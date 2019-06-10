نتائج قبول كلية الملك فهد الامنية للجامعيين 1440 دورة 49 - أبشر للتوظيف

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49) لعام 1440هـ.

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وطلبت الإدارة من المقبولين التقيد بتعليمات الحضور لمرحلة (الاستقبال الأولى وقياس الطول والوزن وتدقيق الوثائق)، أبرزها الحضور بالزي الرياضي عند مراجعة الكلية (قميص رياضي أبيض سادة وبنطلون أسود أو كحلي).

كما طالبت المقبولين الدخول من البوابة رقم (5) الشرقية للكلية حسب الوقت والتاريخ المحدد لكل طالب في مجموعته. (موقع كلية الملك فهد الأمنية الرياض ـ طريق خريص جنوب استاد الملك فهد الدولي).

ويمنع منعاً باتاً إحضار الهاتف الجوال أو أي متعلقات شخصية غير ما هو موضح أدناه لن يسمح بدخولها إلى الكلية، يجب على الطالب إحضار المستندات التالية :ـ