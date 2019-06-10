السعودية اليوم / إعلان نتائج القبول النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49)



الرياض 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49) للعام الدراسي 1440/1441هـ.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على منصة ( أبشر توظيف ) بوزارة الداخلية www.jobs.sa .

// انتهى //

15:53ت م

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