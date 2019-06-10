كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1440 طريقة الاستعلام عن المقبولين من حملة الثانوية

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1440 عن أعداد المقبولين في الدفعة الأولى من المتقدمين من الحاصلين على الشهادة الثانوي حيث يمكن للمتقدمين أن يدخلوا إلى رابط كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1440 التالي https://www.kkmar.gov.sa/kkrs/FrmFormsResult.aspx ويستعلمون عنه عن طريق إدخال رقم الطالب في الخانة الأولى وبعد ذلك إدخال الهوية الوطنية ومن ثم إدخال الحروف الانجليزية الموجودة في الصورة ثم الضغط على عرض كما في الصورة التالية.

طريقة الاستعلام عن المقبولين كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1440

لمعرفة هل تم قبولك أم لا في كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1440 عليك أن تدخل إلى رابط كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1440 التالي https://www.kkmar.gov.sa/kkrs/FrmFormsResult.aspx وستجد كما في الصورة اعلاه اعلان نتائج القبول الأولى لحملة الثانوية، وعليك أن تكتب رقم الطلب في المكان المخصص لها، ثم تكتب رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة لها، وبعد ذلك تكتب الحروف الانجليزية بدقة التي تراها في الصورة اعلاها وسواء كانت الحروف الانجليزية كبيرة عليك أن تكتبها كبيرة ولو كانت صغيرة عليك أن تكتبها صغيرة ثم تضغط عرض وستظهر لك النتيجة وبالنجاح والقبول لجميع المتقدمين اللهم آمين، وفي حالة أن تم قبولك لابد أن تتبع الاجراءات التي أعلن عنها موقع كلية الملك خالد العسكرية لللثانوية 1440 .

استعلام المقبولين في كلية الملك خالد العسكرية من حملة الشهادة الجامعية

يمكن أيضًا للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية الاستعلام عن كلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني عن النتيجة الخاصة بهم وذلك من خلال الدخول إلى رابط كلية الملك خالد العسكرية التالي https://www.kkmar.gov.sa/FrmForms2.aspx⁩ بعد ذلك ستجد في خانة نتائج القبول الأولى للجامعيين عليك أن تكتب رقم الطلب في الخانة الخاصة بها ورقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة بها وتكتب عرض وستظهر لك.

الاجراءات التي يجب على المقبولين أوليًا اتباعاها كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1440

1- لابد أن يذهب الطالب المقبول في اليوم الذي تم تحديده له الساعة السادسة في الصباح في المقر الخاص بلجنة القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية (الرياض- جنوب وزارة الحرس الوطني تقاطع الدائري الشرقي مع طريق خريص – مخرج 13)

2- يتوجب على الطالب المقبول أن يأتي معه بمجموعة من المستندات والأوراق الضرورية التي تعتبر ( اثباتات) ويوضعها بصورة مرتبة في ملف بلاستيكي شفاف وهي كالتالي:

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– استمارة طلب الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية وعددها 6 صفحات إضافة الى الغلاف بعد تعبئة جميع الحقول وتصديقها من الجهة المعنية مرتبة حسب التسلسل الرقمي ووضع الصور الشخصية في الأماكن المحددة )تصدق من أمير المنطقة أو المحافظ أو رئيس المركز أو شيخ القبيلة او العمدة و الشرطة معاً) .

– مراجعة الأحوال المدنية بموجب نموذج طلب معلومات (الأحوال المدنية ) لتعبئته وإحضاره ضمن الاستمارة بعد التصديق .

– لابد من الإتيان بـ أصل الهوية الوطنية مع صورة منها .

– صورة من سجل الأسرة (دفتر العائلة) للطالب و صورة من دفتر العائلة لوالد الزوجة إذا كان متزوجا.

– صورة من الهوية الوطنية لوالد الطالب .

– صورة سجل الأسرة (دفتر العائلة) لوالد الطالب.

– صورة من الهوية الوطنية لجد الطالب ( بطاقة الأحوال أو حفيظة النفوس ).

– صورة من شهادة ميلاد الطالب أو ( برنت ) من الأحوال المدنية .

– صورة مصدقة من وثيقة التخرج أو إفادة بالتخرج.

– صورة مصدقة من السجل الأكاديمي (كشف الدرجات).

– إفادة عن درجة اختبار القدرات للطلبة الجامعيين (للتخصصات النظرية فقط).

– إفادة عن درجة اختبار كفايات اللغة الانجليزية (للتخصصات الصحية عدا الأطباء).

– صورة من معادلة الشهادة في حال كونها صادرة من الخارج مصدقة من وزارة التعليم.

– ثلاث صور شمسية ملونة مقاس (3×4) مكشوف الرأس مع كتابة الاسم ورقم الطلب خلف الصورة.

– ثلاث صور شمسية ملونة مقاس (3×4) بالزي الوطني مع كتابة الاسم ورقم الطلب خلف الصورة .

– صورة من شهادة الامتياز (للتخصصات الصحية) .

– صورة من التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني الصادرتان من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وأن تكون بطاقة التسجيل سارية المفعول(للتخصصات الصحية).

3 – الإجراءات التي تتم للطالب خلال ( اليومين الأول والثاني ) :

.إجراءات اليوم الاول :

الحضور الساعة السادسة (6) صباحاً بالزي الوطني كاملاً :

قياس الطول و الوزن .

تسليم الملف وتعبئة تقرير التاريخ الطبي واستلام كرت المراجعة .

إجراء المقابلة الشخصية.

.إجراءات اليوم الثاني :

أ. الفترة الصباحية : الكشف الطبي النهائي (الحضور الساعة الرابعة (4) فجراً بالزي الرياضي) :

إحضار أصل الهوية الوطنية وكرت المراجعة .

الحضور بالزى الرياضي بدون حذاء رياضي.

ب.الفترة المسائية ( الحضور الساعة السابعة (7) مساءً بالزى الرياضي كاملاً) :

إحضار أصل الهوية الوطنية وكرت المراجعة .

اختبار اللياقة البدنية.

تعليمات عامة : من الضروري جدًا التثبت من أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع التعليمات المطلوبة قبل مغادرة المكان، ولابد من الحفاظ على الانضبط، والحصول على بعض الراحة قبل الدخول للكشف الطبي النهائي، وممنوع بتاتًا إحضار أي هواتف محمولة في جميع المراحل الخاصة بالتسجيل.

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