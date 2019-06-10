اعرف دورك صندوق التنمية العقاري برقم الهوية واستعلام موعد القرض وتعجيل الاستحقاق

خدمة اعرف دورك صندوق التنمية العقاري عن طريق رقم الهوية، واستعلام عن موعد القرض التمويلي المدعوم وتعجيل الحصول عليه أو موعد الاستحقاق، لمن صدر لهم الموافقة من الموجودين على قوائم الانتظار، حيث قدم صندوق التنمية العقارية خدمتي اعرف دورك و خدمة عجلها، كواحدة من الخدمات التي من شانها العمل على تعظيم الاستفادة من القروض لمن يجد في نفسة الجاهزية للحصول على القرض، عبر تقديم طلب الاستعلام عن موعد الحصول على القرض التمويلي المدعوم، ثم طلب خدمة عجلها لتسريع موعد الاستحقاق.

الخدمات الإلكترونية التي يعمل صندوق التنمية العقارية على تقديمها، دائما ما تلقي استحسان المستفيدين، وكان من بين تلك الخدمات الإلكترونية خدمة اعرف دورك وعجلها، والتي هدف البنك العقاري من خلالها إلى لتوفير ألية يقوم المستفيد من القروض المدعومة، بتحديد موعد استحقاق القرض حال انطباق شروط الاستحقاق عليه، وبالتالي يتمكن من تقديم طلب تعجيل الحصول عليه بما يناسب خططه المستقبلية في الحصول على المسكن، وتمكينه من اقتناص الفرص السانحة له للحصول على المسكن المناسب في الوقت المناسب.

رابط اعرف دورك صندوق التنمية العقاري

باليوم والشهر والسنة يوفي الصندوق العقاري هدمة اعرف دورك برقم الهوية الوطنية، بعد تسجيل الدخول على موقع صندوق التنمية العقارية ومنه الخدمات الإلكترونية اعرف دورك ادخل رقم الهوية الخاص بك، والخدمة يتمتع بها من هم على قوائم الانتظار حالياً، ليتعرف المستفيد المنطبق عليه شروط الاستحقاق، موعد حصوله على القرض بكل دقة، ثم اتباع ما يتاح من خدمات أخري يوفرها صندوق التنمية العقاري للمستفيدين.

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خدمة عجلها الصندوق العقاري

تقديم طلب تعجيل الحصول على القرض التمويلي المدعوم من الدخول على خدمة عجلها من خلال الرابط المرفق بعالية، وليس هذا فقط فهناك خدمة حسابة الصندوق العقاري، لحساب قيمة التمويل الذي يستحقه المستفيد، وفق معايير الاستحقاق المنصوص عليها.

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