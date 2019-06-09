الان تتابع إثر تعرضه لأزمة صحية بعد تعيينه.. وفاة عبدالله الثقفي مدير تعليم مكة وجدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:
نعت وزارة التعليم، اليوم، الأستاذ عبدالله الثقفي، المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، حيث وافته المنية اليوم بعد عارض صحي ألم به، نسأل الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
يذكر أن د عبدالله الثقفي كان مديرا لتعليم جدة، وتم تكليفه في نهاية شهر رمضان 1440 مديرا لتعليم منطقة مكة المكرمة، وتم إعادة تكليفه مديرا لتعليم جدة مجددا، بالإضافة لمنطقة مكة.
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