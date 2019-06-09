اعرف دورك برقم الهوية 1440 صندوق التنمية العقارية

اعرف دورك برقم الهوية 1440، يسعى صندوق التنمية العقاري لتسهيل وتطور الخدمات الإلكترونية لمستفيديه، عبر تقديم خدمات البنك العقاري اعرف دورك وعجلها وهما من الخدمات المستحدثة في إطار الإعلان عن الدفعة الثانية من دفعات الدعم السكني لوزارة الإسكان السعودية منذ 15 فبراير 2018، وتم بالفعل تشدين الموقع الإلكتروني لخدمة اعرف دورك لتحيدي موعد حصول المستفيد على القرض العقاري حال استيفاؤه الشروط المقررة، وقد تم إتاحة خدمة اعرف دورك صندوق التنمية العقارية على خلفية المطالبات الكثيرة من المواطنين، لمعرفة دور الرقم المخصص لكل مواطن في حال، عدم نزول اسمه ضمن الدفعة الشهرية لمستفيدي، الصندوق العقاري والإسكان كما تم تحديده، ينتظر آلاف السعوديين موعد ظهور أسماء مستفيدي صندوق التنمية العقارية والدعم السكني في، موعد محدد من كل شهر ميلادي.

اعرف دورك برقم الهوية 1440 أتاحت وزارة الإسكان الاستعلام عن مستحقي سكني، من خلال بوابة إسكان، وتم دعوة مستفيدي الدفعة الأخيرة من سكني لاستكمال الإجراءات المتاحة للتخصيص، وقد تم التأكيد على أن الدعم المخصص من صندوق التنمية العقارية الممول لقروض المستفيدين، بلغ 100% ولكن بشرط وهو أن يكون الراتب وقيمة بدل السكن 14 ألف فيما أقل.

وتهدف خدمة البنك العقاري اعرف دورك لمنح إمكانية معرفة وقت صدور رقم المتقدم من قوائم مستفيدي الصندوق القاري للتنمية برقم الهوية بكل سهولة ويسر، وهي خدمة مخصصة لمن هم على قوائم الانتظار حالياً،وبالتالي يكون بإمكان المستفيدين الاستعداد والجهوزية للاستفادة من القرض، والبحث عن منزل مناسب واتخاذ التدابير نحو نفقاته المالية، ويجب التذكير أن القيمة المخصصة للتمويل النهائية،تعتمد بشكل رسمي وفق عدد من الإجراءات والمعايير المحددة مثل:

Advertisements

مراعاة الالتزامات المالية الأخرى على المستفيدين.

تحديد قيمة التمويل بمجرد البدء في عملية التقديم، على الطلب من خلال الجهات التمويلية المخصصة من صندوق التنمية العقاري.

اعرف دورك صندوق التنمية العقارية

يمكن الوصول لخدمة اعرف دورك عن طريق الدخول على الموقع من هنا.

ثم اختيار أيقونة اعرف دورك.

ثم نقم بتعبئة حقل رقم الهوية.

ثم نقم بالضغط على أيقونة البحث ومنها ستظهر لكل مستفيد مواعيد حصوله على القرض.

ولمعرفة رقمك في صندوق التنمية العقارية يمكن الولوج إلى رابط الموقع الرسمي الخاص بالصندوق.

وإدخال أسم المستخدم الجديد والرقم السري.

سوف يظهر لك رقم الطلب وموعده.

خدمة اعرف دورك تم تفعيلها كي يستطيع المستفيد التعرف على موعد صدور رقمه ضمن دفعات الصندوق العقاري الشهرية، كما أعلن عن منتجات الدفعة الجديدة من سكني، والتي شملت الإعلان عن ما يقرب من 100 ألف مستحق لقروض التمويل العقاري، ويمكن التعرف على تفاصيل الخدمة من توضيحات صندوق التنمية العقاري اعرف دورك، وقد أعلن خالد العمودي مدير صندوق التنمية العقاري عن إيداع ما يقرب من 1.5 مليار ريال في حسابات المستفيدين لما يقرب من 59 ألف مستفيد، من ضمن إجمالي مخصصات علم 2019 منهم 9 آلاف من العسكريين المستفيدين من برامج الدعم.

← إقرأ أيضاً: