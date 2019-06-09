بنك التسليف استعلام عن المتبقي من القرض، يقدم بنك التسليف والادخار السعودي سابقاً بنك التنمية الاجتماعية حاليا الكثير من أنواع التسهيلات في الحصول على القروض التي تكون العامل الأول في تحسين معيشة الكثير وتكون طرق السداد مختلفة ومتنوعة أيضا وهذا على حسب نوع القرض والمدة المراد فيها تسديد هذا القرض، وقام بنك التسليف والادخار السعودي بالإعلان عن عدد من الشروط التي تمكن المواطن السعودي من الاستفادة بهذه القروض، من بينها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويكون لديه عمل يمكنه من الانتظام في تسديد القروض ولا يقل هذا الدخل عشرة آلاف ريال سعودي، وغيرها من الشروط التي تم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للمصرف.

بنك التسليف استعلام عن المتبقي من القرض

من خلال رابط بنك التسليف استعلام عن المتبقي من القرض ، يمكن استعلام عن قرض بنك التسليف ، فقط كل ما عليك هو الضغط على القرض المطلوب الاستعلام عنه، وستظهر لك كافة البيانات والتفاصيل المتعلقة به مثل مبلغ القرض، عدد أقساط القرض، إجمالي ما تم دفعه، عدد الأقساط المتبقية عليك، قيمة الأقساط، وأخيراً عدد الأقساط المتأخرة، وبهذا يكون قد تم استعلام عن اقساط بنك التسليف.

طريقة التسجيل في بنك التسليف

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أولا قم بالدخول علي موقع بنك التنمية الاجتماعي المعروف باسم بنك التسليف.

ثم أضغط علي تسجيل جديد ثم قم بملئ البيانات المطلوبة.

ثم انتظر رسالة التأكيد علي الجوال المسجل علي الموقع لتفعيل عملية التسجيل.

يمكن التقديم علي القرض والمبلغ المراد اقتراضه.

معرفة الاقساط المسددة في بنك التسليف

يمكن معرفة الاقساط المسددة في بنك التسليف ، بعد تسجيل الدخول لحسابك، وبعد الدخول للحساب سيظهر لك قائمة بها قائمة القروض التي قمت باقتراضها، وبها بعض البيانات مثل الاسم، رقم الهوية، تاريخ انتهاء الهوية، تاريخ الميلاد.

التقديم على قروض بنك التسليف

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