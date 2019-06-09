شروط تجديد الهوية الوطنية السارية وكيفية إصدار بطاقة الهوية الوطنية بدل تالف أو فاقد أو مسروق

شروط تجديد الهوية الوطنية السارية من أكثر الأمور التي تهم كل مواطن سعودي، حيث أطلق الأمير عبد العزيز بن سعود الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية بالمملكة العربية السعودية، وقد أكد على أهمية إدخار وإستخدام أرقى السبل لتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين بالدولة، وأكد أيضاً على إستعمال أجدد وسائل التقنية التي تضمن سرعة إكمال إجراءات بطاقة تحقيق الشخصية الحديثة، بسهولة ويسر ووفقاً لمعايير الأمن، وقد أفاد قطاع الأوضاع المدنية بوزارة الداخلية أن هناك محددات وقواعد حديثة في عملية تحديث بطاقة الهوية الوطنية إلى الجيل الثالث، وأتى التصميم المخصص بالبطاقة إستناداً لمعايير قياسية معتمدة من المنظمة الدولية لقطاع الطيران الساكن، وحول تجديد الهوية الوطنية موضوعنا اليوم.

شروط تجديد الهوية الوطنية السارية

ذكرت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عبر حسابها المعترف به رسميا بموقع (تويتر)، أنه من المستحيل تحديث بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية إلى الجيل الثالث، إلا في خلال 6 شهور قبل إختتام صلاحيتها، فهذه محددات وقواعد تحديث بطاقة تحقيق الشخصية السارية.

مميزات وشكل الهوية الوطنية السارية

يمتاز الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية بالمزيد من الإمتيازات التي تضمن له أعلى جدارة بما يناسب مقاييس الظروف المدنية مثل:-

Advertisements

التوزيع المثالي للمعلومات الشخصية المخصصة بحامل البطاقة والتصميم الأنيق هو أهم ما يميزها.

الحفظ الآمن للمعلومات والمعلومات الشخصية لحاملها.

إنفرادها بشريحة فطنة لا تلامسية تحوي على معلومات سجل العائلة، والرخصة، وبيانات جواز السفر المخصص.

تتيح فرصة إضافة البيانات الصحية الرئيسية لحامل بطاقة الهوية الشخصية.

بالإضافة الي أن بطاقة الهوية الشخصية الحديثة تدعم اللغتين اللغة العربية واللغة الإنكليزية.

إستعمال مواد مقاومة لعملية تلف البطاقة، وأعلى مقاييس الحراسة من عملية التزوير بها، وأفضل التقنيات الجديدة.

والجدير بالذكر أن الأستاذ محمد الجاسر المتحدث الإعلامي لمصلحة الأحوال المدنية بالمملكة أكد أن الجيل الثالث من البطاقة يحمل شريحة فطنة (لا تلامسية) بها بيانات حاملها وسجل العائلة، ورخصة السواقة، وجواز السفر، والإمضاء الإلكتروني والسمات الحيوية، وبها نتوء محسوس يمَكِن الكفيف من التعرف عليها، كما أن المعلومات الشخصية مطبوعة بتقنية النبش بالليز.

كما أوضحت المديرية العامة للجوازات أن بطاقة الهوية الحديثة تُصنع من مادة البولي كربونيت؛ لحمايتها وحفظها.

كيفية إصدار بطاقة الهوية الوطنية بدل تالف أو فاقد أو مسروق

أولًا يجب إحضار صورة شخصية واحدة جديدة وملونة مقاس 4 × 6 سم جلية وغير محسنة، مع الإهتمام أن يكون الوجه في وضع في مقابل وتكون الصورة مظهرة لجميع معالم الوجه، ويبدو الوجه خاليًا من الزينة مع تغطية العنق وشعر الدماغ، ومن دون نظارات أو عدسات ملونة.

ثانياً في حال الخسارة لن يستخرج البديل سوى بعد مرور 14 يوماً من تاريخ التقديم.

ثالثاً يجب إحضار أصل بطاقة الظروف المدنية في حال التلف أو صورة منها في حال الضياع، أو صورة من سجل العائلة (سجِل الأسرة).

رابعاً التصديق رسميّاً نتيجة لـ الفقد أو التلف أو إحضار ما يثبت هذا.

خامساً إحضار ورقة من قوات الأمن تثبت إستيلاء على البطاقة في حال كونها سُرقت.

سادساً تعبئة النموذج رقم (58) المخصص بهذا.

وبإستكمال كافة هذه الإجراءات السالف ذكرها يمكن الحصول على بطاقة هوية وطنية جديدة، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم حول تجديد الهوية الوطنية ولو كان لديكم أي استفسارات فاتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم.

← إقرأ أيضاً: