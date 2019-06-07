تعرف على عقوبة حمل أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص في السعودية .. شروط رخصة السلاح

حذرت النيابة العامة المواطنين والمقيمين في السعودية من حمل وحيازة الأسلحة النارية الفردية أو الذخائر موضحة بذلك العقوبة التي تقع على من يضبط وبحيازته سلاح ناري بدون ترخيص وذلك بعد انتشار استخدام الأسلحة النارية في الأفراح والمناسبات كوسيلة ترفيه، حيث أن استخدام السلاح الناري في التجمعات والاحتفالات يوقع بصاحبه تحت المسائلة القانونية،ـ وذلك طبقاً لنظام الأسلحة والذخائر، حيث أن استخدام السلاح الناري بإفراط قد يكون خطراً على حياة الكثير ويضر بالمجتمع، ولهذا حذرت النيابة العامة من عقوبة حمل سلاح ناري بدون ترخيص في السعودية بتذكرة المواطنين بالعقوبة التي تفرضها على حيازة سلاح بدون ترخيص حتى يعي المجتمع السعودي هذه العقوبة جيداً، وذلك حفاظا على أرواح الكثيرين.

عقوبة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص

طبقاً لأنظمة الأسلحة والذخائر فانه يتم فرض عقوبة في حالة حمل سلاح ناري بدون ترخيص في السعودية وذلك كما يلي:

يحظر حيازة أي سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص والعقوبات كالآتي:

Advertisements

عقوبة بالسجن 18 شهر.

غرامة تصل إلى 6000 ريال سعودي.

أو تكون العقوبة بأحد هاتين العقوبتين.

حمل السلاح المرخص في السعودية

بالإضافة إلى عقوبة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص التي تم إيضاحها، فانه يحظر استعمال واستخدام السلاح الناري المرخص له بحمله من استخدامه في غير موضعه أو في الغرض المخصص له، ويحظر السماع للغير بحمل السلاح المرخص، وكذلك استعمال الغير له نتيجة إهماله، وتكون العقوبات كما يلي:

عقوبة بالسجن لمدة سنة.

غرامة 5 الآف جنيه.

العقوبة بأحد هتاتين العقوبتين.

شروط ترخيص السلاح في السعودية

وى حالة الرغبة في ترخيص السلاح تجنباً للوقع ضمن عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في السعودية فان هناك مجموعة من الشروط يجب أن نوضحها كما يلي:

لا يقل طالب رخصة السلاح عن 21 عام.

أن يكون حامل السلاح حسن السمعة والسلوك.

لا يكون مدانا بقضايا مخلة بالأمن والشرف.

أن تنطبق عليه الشروط الصحة والنفسية.

يحظر حمل السلاح في الحرم وكذلك بالقرب من المنشآت العسكرية والبترولية.

← إقرأ أيضاً: