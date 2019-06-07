شاهد: مقطع فيديو قصير يثير الغضب داخل الحرم المكي

نشرت مصادر إعلامية عربية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر لحظة ضرب أحد المعتمرين من قبل رجال الأمن في الحرم المكي، الأمر الذي أثار غضبا في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن المعتمر الذي تعرض للضرب خلال مقطع الفيديو المتداول، مصري الجنسية، كونه يتحدث اللغة المصرية، ويقول : "ولا تقدر تعمل حاجة" في استفزاز له، ليرد عليه رجل الأمن بضربه بالرأس، بمساندة رجل أمن آخر، بينما يحاول المتواجدون في المكان إنهاء الشجار. وفق سبوتنيك.

ولم تعقب السلطات الرسمية في المملكة العربية السعودية، على هذه الحادثة، ولم توضح حقيقة المزاعم المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.