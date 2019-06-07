فيديو: لقطات حصرية من زواج الامير تركي بن محمد بن فهد

انطلقت مساء الخميس، فعاليات احتفال وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، بحفل زواجه وسط حضور عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال والمشاهير والإعلاميين.

ظهر الأمير تركي بن محمد بن فهد في عدة مقاطع متداولة وهو يستقبل المهنئين ويُشارك في أداء العرضة السعودية، وحضر الحفل لفيفًا من الأمراء والمسؤولين في الدولة، وعددًا من رجال الأعمال والمشاهير والإعلاميين، كما أظهرت مقاطع رقص الأمير تركي “العرضة” مع المهنئين.

وعلى موقع تويتر قدّم العديد من المواطن خالص التهاني والتبريكات للأمير تركي بن محمد بن فهد بمناسبة زواجه وذلك عبر وسم حمل اسم الأمير، وهنأ آلاف المغردين الأمير تركي، بحفل زواجه ضمن هاشتاق “#تركي_بن_محمد_بن_فهد”، سائلين الله له دوام السعادة في حياته.

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